تفاصيل الوظائف الجديدة في مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الوظائف المطلوبة للمعلمين والإداريين بمدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظات القبول محافظتي المنيا وأسيوط، المقرر بدء الدراسة بها بداية من العام الدراسي 2022- 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التقديم لوظائف المعلمين والإداريين عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط .

التخصصات المطلوبة لوظائف مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية

وظيفة مسؤول جودة

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال الجودة.

وظيفة مدير أكاديمي

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- سبق له العمل مديرًا لمدرسة.

- إجادة مهارات التواصل.

وظيفة مسؤول تقييم

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شؤون الطلاب.

- إجادة مهارات التواصل.

- خبرة بمجال التقييم مسؤول شؤون طلاب.

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارات التواصل.

وظيفة أخصائي تطوير تكنولوجي

- خبرة بمجال التطوير التكنولوجي.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

وظيفة مسؤول شؤون عاملين

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شؤون العاملين.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

وظيفة أخصائي اجتماعي

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

وظيفة أخصائي نفسي

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

وظيفة مسؤول ماليات

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

وظيفة مسؤول مخازن

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

وظيفة معلم لغة عربية

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

وظيفة معلم لغة إنجليزية

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

وظيفة معلم رياضيات

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

وظيفة معلم علوم وفيزياء

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

وظيفة معلم حاسب آلي

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

وظيفة معلم تربية رياضية

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.