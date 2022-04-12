وظائف شاغرة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. فترة تدريب وسكن للمغتربين

أعلنت مدرسة «جي أي تي» للتكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجود وظائف شاغلة، وتتمثل في: معلم لغة ألمانية دوام كامل، ومعلم لغة ألمانية دوام جزئي ومعلمان لغة إنجليزية دوام كامل ومعلم لغة عربية دوام كامل ومعلمان رياضيات دوام كامل ومعلم كيمياء دوام جزئي ومعلم فيزياء دوام جزئي وأخصائي نفسي دوام كامل.

وأضافت المدرسة، في مستند رسمي لها، أنَّ الوظائف تشمل أيضاً مصمم جرافيك دوام كامل ومبرمج مواقع إلكترونية دوام كامل ومهندسان إنتاج دوام كامل ومهندس هيدروليك دوام جزئي و2 فني أول لحام دوام كامل و3 إداريين دوام كامل وفردان أمن دوام كامل، مؤكَّدة أنَّه يتمّ التعاقد على هذه الوظائف مع مجموعة شركات «جي أي تي» الدولية وهي الشريك الصناعي للمدرسة وليست وزارة التربية والتعليم.

فترة تدريب قبل التعاقد لمدة 15 يومًا

وأكّدت المدرسة أنَّه سيتمّ تطبق اللوائح التنفيذية الخاصة بالشركة على كل هذه الوظائف ويوجد فترة تدريب قبل التعاقد لمدة 15 يومًا، لافتة إلى أنَّه ليس بها دروس خصوصية لا في الصيف ولا في أيام الدراسة أو ما شابه ذلك، مشيرة إلى أنَّ الوظائف للذكور والإناث وتقبل موظفين من كل المحافظات على أن يتمّ توفير سكن للمغتربين.

الأوراق المطلوبة لوظائف مدرسة «جي أي تي» للتكنولوجيا التطبيقية

- صورة من الرقم القومي.

- أصل شهادة الميلاد.

- أصل المؤهل الدراسي.

- مستندات دالة على الخبرة.

- السيرة الذاتية.

- طبعة تأمينات اجتماعية.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

- خطاب حسن سير وسلوك من آخر موقع للعمل معتمد من الإدارة العليا.

- على العاملين بوزارة التربية والتعليم تقديم أصل صحيفة الأحوال بتاريخ حديث.

ونوهت المدرسة إلى أنَّ تقديم الطلبات على الإيميل، ويتمّ تحديد المقابلات الشخصية بمقر الشركة بمصنع المنطقة الثانية الصناعية ببرج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.