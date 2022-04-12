دينا تتولى إدارة شركة المالكي بعد اختفاء زوجها في مسلسل ملف سري الحلقة 10

شهدت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 10 العديد من الأحداث، إذ بدأت الحلقة من حيث انتهت سابقتها بالقبض على مريم المالكي بسبب الألماس المسروقة، كما ظهرت الفنانة دينا وابنتها كارولين عزمي في القصر بعد اختفائهما الساعات الماضية، ولكن يوسف المالكي الذي يقوم بدوره الفنان ماجد المصري مازال مفقودًا.

المالكي

دينا تتهم هارون

وذهبت الراقصة دينا بعد تعافيها من التسمم الذي تعرضت له هي وابنتها إلى الشركة وأعلنت في مؤتمر صحفي أنها ستتولى إدارتها في ظل غياب زوجها وبعد وفاة ابنها، كما أشارت خلال المؤتمر إلى أن السبب ما وراء ما يحدث لهم هو هارون المالكي شقيق زوجها، مما يثير تساؤلات كثيرة وجدل كبير.

أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 10

كما جاء في مسلسل ملف سري الحلقة 10 اقتناع ليل المصري كريم بالإبلاغ عن المستشار يحيى عز الدين بتهمة محاولة قتله وإصابته بطلق ناري في رجله، كما كشفت الشرطة أحمد الرافعي وأنه المسئول عن ما يحدث، وانتهت الحلقة الـ10 بإنقاذ يحيى عز الدين صديقه إدوارد ومليكة ابنة شقيقته من محاولة قتلهما من قبل أعدائه وأخذه قرار بالعيش بعيدا عن أسرته.