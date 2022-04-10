لماذا ارتفعت أسعار السكر لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2021؟.. البرازيل السبب

ارتفعت العقود الآجلة للسكر إلى مستوى 20 سنت للرطل «450 جرام» في أوائل أبريل الجاري، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي، متتبعةً ارتفاع أسعار الإيثانول والعملة البرازيلية، إذ تعد البرازيل هي أكبر منتج ومصدر للسكر في العالم.

أسعار الطاقة في البرازيل

وأثرت اتجاهات أسعار الطاقة بشكل كبير على توقعات إنتاج السكر في البرازيل، حيث اختارت المصانع استخدام قصب السكر لإنتاج الوقود الحيوي بدلاً من السكر الخام.

وأشارت بيانات «ستاندرد آند بورز» إلى أن قسط إنتاج الإيثانول البرازيلي المتزايد للسكر وصل إلى 208 نقطة في أبريل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الإيثانول بنسبة 7.8% وارتفاع قيمة العملة البرازيلية بنسبة 6.8% مقابل الدولار خلال الفترة من 10 مارس إلى الأول من أبريل.

ارتفاع الطلب من الهند

وارتفعت عقود السكر الآجلة بنسبة 1.4% فقط في نفس الفترة الزمنية خلال الفترة من 10 مارس إلى الأول من أبريل، وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير الصناعة إلى مستويات قياسية عالية من الطلب على السكر في الهند هذا الصيف وسط تخفيف قيود جائحة كورونا.

توقعات بزيادة طفيفة خلال عام

تاريخيًا، وصل السكر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 65.20 في نوفمبر من عام 1974، ومن المتوقع تداول السكر عند 20.77 سنت للرطل بنهاية هذا الربع «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين منصة Trading Economics، بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 22.12 سنت للرطل في غضون 12 شهرًا.

والبرازيل هي أكبر منتج ومصدر للسكر في العالم 21% من إجمالي الإنتاج و45% من إجمالي الصادرات، كما يجري إنتاج كمية كبيرة من السكر أيضًا في الهند والاتحاد الأوروبي والصين وتايلاند والولايات المتحدة، وتعتمد العديد من الصناعات الغذائية على السكر كمكون أساسي، خاصة العصائر والأغذية.