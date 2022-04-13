تذاكر قطارات عيد الفطر.. خطوات الحجز عبر الإنترنت

قبل نهاية شهر رمضان، يحرص عدد كبير من المواطنين على حجز تذاكر القطارات، استعداد للسفر وقضاء العيد مع العائلة وأسرته بالمحافظات المختلفة من وجه بحري أو قبلي.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، بدء حجز التذاكر أول أمس الاثنين، وبدأت في طرح حجز مقاعد قطارات عيد الفطر المدرجة ضمن جداول التشغيل اليومية الطبيعية المقرر تحركها يوم 26 أبريل الموافق 25 رمضان.

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر

وخصصت الهيئة يوم الثلاثاء لحجز مقاعد القطارات المقرر قيامها 27 أبريل الموافق 26 رمضان، والأربعاء المقبل مقاعد القطارات المقرر قيامها 28 إبريل الموافق 27 رمضان.

كما جرى تخصيص يوم الخميس المقبل لحجز مقاعد القطارات المقرر قيامها يوم 29 أبريل الموافق 28 رمضان.

وسيجرى الحجز يوم الجمعة المقبلة لمن يريد السفر يوم 30 أبريل الموافق 29 رمضان.

كيفية حجز تذاكر القطارات إلكترونيا

وكما يمكن الحجز عن طريق الذهاب إلى محطات القطار، فإنه يمكن حجز تذاكر القطارات إلكترونيا دون عناء الذهاب وتجنبا للزحام، وفيما يلي نعرض طريقة الحجز.

ادخل على موقع سكك حديد مصر.

- قم بتسجيل مستخدم جديد واكتب بيانات المستخدم، اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، والهاتف في حال التسجيل لأول مرة.

- بعدها يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

- ثم النقر عل محطة القيام ومحطة الوصول واختيار تاريخ السفر الذي تريد الحجز فيه.

- واختر رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة الاولى أو الثانية الإثباني أو vip.

- إدخال طريقة الدفع المطلوبة ثم يعرض النظام بيانات الحجز، ويجري إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم، ويمكن طباعة البيانات.

- وبعد اختيار طريقة الدفع واتباع الخطوات تظهر لك صورة بالحجز والمقعد ورقم القطار والاسم، ويمكنك أن تتجه في موعد الرحلة التي قمت بحجزها للمقعد المحدد بحسب القطار والعربة ورقم المقعد في بيانات الحجز، ويعرض المستخدم بيانات الحجز للمختص في القطار عند طلب الكمسري.