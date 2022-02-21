طريقة حجز تذاكر القطارات إلكترونيا.. متاحة 24 ساعة لجميع الركاب

مع بداية الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات، ونظرا للإقبال الكبير من الركاب على خطوط السكة الحديد بالوجهين القبلي والبحري، يزداد البحث عن طريقة حجز تذاكر القطار إلكترونيا، تجنبا للوقوف أمام شبابيك التذاكر داخل المحطات الرئيسية، وللحد من انتشار فيروس كورونا، وانتقال العدوى أثناء التجمعات والتزاحم.

طريقة حجز تذاكر القطارات

وأتاحت هيئة السكة الحديد، نظام طريقة حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت، لمنع حدوث زحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية، للحد من انتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون، مؤكدة على تشغيل الخدمة طوال الـ24 ساعة يوميا، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على كافة الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، موضحة أن هناك إقبال كبير من الركاب، على حجز التذاكر عبر الإنترنت.

إتاحة 20% حجز تذاكر القطارات

وقالت هيئة السكة الحديد، إنها أتاحت نحو 20% لـ حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أنها تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوهة بأن قطارات السكك الحديدية تقل ما يقرب من 1.1 مليون راكب يوميا، على جميع الخطوط على الوجهين البحري والقبلي.

طريقة حجز تذاكر القطارات

1- الدخول على موقع سكك حديد مصر من هنا.

2- تسجيل مستخدم جديد حال الدخول لموقع السكة الحديد عبر الإنترنت أول مرة من خلال إدخال بيانات المستخدم، اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، والهاتف.

3- الدخول إلى النظام بعد التسجيل من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

4- اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

5- يختار المستخدم رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة، حال وجود مقاعد متاحة.

6- إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

7- يعرض النظام بيانات الحجز، ويجري إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم، ويمكن طباعة البيانات.

8- يتجه المستخدم للمقعد المحدد بحسب القطار والعربة ورقم المقعد في بيانات الحجز، في موعد الرحلة ويعرض المستخدم بيانات الحجز للمختص في القطار عند الطلب، ويحق لكل راكب حجز 4 تذاكر.