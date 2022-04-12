«سحر ومطاردة» في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10 بطولة خالد النبوي

لا تزال أصداء أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10 بطولة خالد النبوي تتصدر حديث رواد السوشيال ميديا، رغم عرض الحلقة مساء أمس، وذلك بعد أن تصاعدت وتيرة أحداث المسلسل بمطاردة، وحل مشاكل السحر لدى أبناء الفنانة وفاء عامر.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10

وشهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10، مطاردة مثيرة بين الفنان خالد النبوي الذي يجسد شخصية بليغ أبو الهنا، والسائق الذي كان يقود سيارة شقيقيه أمين وفطين أبو الهنا بعد وفاتهما.

وبدأت الواقعة بذهاب خالد النبوي إلى السائق، ليسأله عن ما جرى، ولكن السائق مجرد أن رآه هرب على الفور بعد أن دفع طارق أبو الهنا الذي كان يصاحب عمه في هذا المشوار.

خالد النبوي يلجأ للمحكمة

وشهدت الحلقة العاشرة أيضًا، قيام بليغ برفع دعوى قضائية على أسرتي شقيقيه الراحلين الذين يرفضون رد ميراثه، وأرسلها لهم على يد محضر إلى منزلهم.

وفاء عامر تحل مشاكل أبنائها بالسحر

ولجأت الفنانة وفاء عامر التي تجسد شخصية «يسرية» زوجة الراحل أمين أبو الهنا، إلى حل مشكلة ابنها الأكبر مدحت أبو الهنا مع زوجته، وإعادة ابنها الأصغر طارق أبو الهنا إلى أحضانها لطاعتها كما السابق، إلى استخدام السحر وقراءة الفنجان.

جدير بالذكر، أن يسرية لا تريد بقاء ابنها الأصغر طارق مع عمه بليغ، وتحاول أيضًا إبعاده عن الدخول في قصة حب ابنة عمه ولاء فطين أبو الهنا، بالإضافة إلى رغبتها في عودة ابنها الأكبر مدحت إلى زوجته التي تطلب الطلاق.