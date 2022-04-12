هنادي مهنا: شخصيتي في «مكتوب عليا» غير مطالبة بإضحاك الجمهور

أبدت النجمة الشابة هنادي مهنا سعادتها بردود الفعل التي تلقتها حتى الآن على شخصية «سلمى» بمسلسل «مكتوب عليا»، وهو أول تجربة كوميدية لها، وقالت هنادي: «الحمد لله الفيد باك حلو جدا ومبسوطة بردود الفعل على المسلسل كله وكمان على شخصية سلمى»، مضيفة أنها لم تكن تتوقع حدوث العمل كل هذا المردود الإيجابي ونسب المشاهدة الكبيرة.

هنادي مهنا تتحدث عن شخصيتها بمكتوب عليا

قالت هنادي إن شخصية «سلمى» في الشكل والأداء منسوب الفضل فيها للمخرج الكبير خالد الحلفاوي، مضيفة أنها فضَّلت أن تقدم عملا واحدا هذا العام برغم تلقيها عدة عروض، ولكنها اختارت «مكتوب عليا» لأنه أفضل عمل عرض عليها، مؤكدة أنها اعتذرت عن عدة أعمال أخرى لم تناسبها.

وأشارت إلى أنها وافقت على «مكتوب عليا» بسبب تواجد نخبة من النجوم أصحاب القلوب الصافية والأخلاق الراقيه، مؤكدة على سعادتها بالتعاون مع أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وأيتن عامر وباقي فريق العمل، كاشفة أنهم جميعا لديهم حس فكاهي وروح مرحة جدا تضفي حالة من السعادة على أجواء التصوير.

هنادي مهنا: شخصيتي ليس مطالبا منها إضحاك الجمهور بالمسلسل

وأوضحت هنادي أن شخصية «سلمى» في مسلسل «مكتوب عليا» ليس مطالبا منها إضحاك الجمهور، موضحة أن المسلسل الكوميدي لا يجب أن يكون كل أبطاله مضحكين، خاصة أن بناء المسلسل نفسه يعتمد على أحداث متتابعة تحمل حدوتة متكاملة، وليس كوميديا من أجل الضحك فقط.

الجدير بالذكر أن مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وأيتن عامر وهنادي مهنا، ويشارك في البطولة الفنانة القديرة حنان سليمان والفنان الكوميدي إسماعيل فرغلي، وبمشاركة هلا رشدي لأول مرة كممثلة، ومحمد طعيمة ومحمود السيسي.