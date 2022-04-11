هنادي مهنا عن مسلسل «مكتوب عليا»: محظوظة بالعمل مع أكرم حسني

كشفت الفنانة هنادي مهنا، تفاصيل شخصيتها في مسلسل «مكتوب عليا»، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي» ضمن السباق الرمضاني، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل موظفة في أحد البنوك، وليس لها أي أدوار كوميدية، لكن الفنان أكرم حسني، الذي يقدم شخصية جلجل أو جلال، هو من جعلها تضحك سواء في العمل أو في الكواليس: «أنا دوري برد على الحاجات بشكل طبيعي، اللي قدامي هو اللي بيضحك، لو أي حد مكاني وقدامه أكرم حسني بشخصيه جلال أو جلجل أكيد هيضحك ويضحك الناس».

الكوميديا بينها وبين أكرم حسني خرجت بشكل طبيعي للغاية

وأضافت «مهنا»، خلال لقاء لها في برنامج «دراما مصر»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، ويعرض على شاشة «extra news»، أن الكوميديا بينها وبين أكرم حسني، خرجت بشكل طبيعي للغاية في مسلسل مكتوب عليا: «فيه كمان كيميا بين سلمي وجلجل في المسلسل، ومش عاوزه أحرق المسلسل أكتر من كده»، موضحة في الوقت ذاته أن الفنان أكرم حسني «كسبته كبنى آدم، وأخ، وكحد أنا بشوفه حاجة كبيرة جدًا».

سعيدة للغاية أنها عملت مع الفنان أكرم حسني

وأكدت الفنانة هنادي مهنا، أنها سعيدة للغاية بشأن التعاون مع مع الفنان أكرم حسني، قائلة: «أنا محظوظة أني اشتغلت معاه، وأي حد اشتغل معاه يعرف هو قد إيه محظوظ، الأغنية بتاعه ستو أنا دي بحبها أوي، خاصة أنها معمولة ليا مخصوص، أكرم حسني كان بيسمعني كل مقطع بعد ما يكتبه، الناس داخل اللوكيشن وخارج اللوكيشن بقوا ينادوني بـ (ستوا أنا)».

من جانبه، كشف الفنان أكرم حسني، تفاصيل شخصيته في مسلسل «مكتوب عليا»، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني على شاشة «دي إم سي»، إن جلال أو جلجل، يجسد شخصيته مدرس موسيقى «مطحون»، ولديه طموح طوال الوقت لتحسين مستواه والحصول على مرتب أعلى، مشيرا إلى أنه أحيانًا يكون هناك تطرف في الطموح.

التطرف في الطموح ينبع من عدم الرضا بالمكتوب

وأضاف «حسني»، خلال لقائه على هامش برنامج «دراما مصر»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، ويعرض على شاشة «extra news»، أن التطرف في الطموح ينبع من عدم الرضا بالمكتوب، والشخص الناقم على عيشته، وليس راضيًا على حياته، وعيناه دائما على الأشياء التي لا يملكها: «هي دي شخصية جلجل أو جلال في المسلسل، هو من أسرة متوسطة ومش راضي بالعيشة اللي عايشها».

وأوضح الفنان أكرم حسني، أن جلال خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا، تأتي له كتابات على اليد في كل صباح: «الكتابات دي بتساعد جلال وبتوديه في كل يوم منطقة معينة، وجلال بدأ يحصل بينه وبين سامية، التي تجسدها دورها الفنانة هنادي مهنا، قصة، القصة دي هتبدأ تتطور وفي الآخر هتشوفوا القصة دي هتنتهي لإيه، مش عاوز أحرق المسلسل، يارب المسلسل يعجب المشاهدين، ومستنيين تقولوا كل أرائكم».