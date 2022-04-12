8 توصيات لمزارعي القمح يجب مراعاتها في الحصاد وتوريد المحصول

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الجهود استعدادا لحصاد القمح، أكد د علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بأن القطاع أصدر عدة توصيات للمزراعين يجب مراعاتها عند حصاد وتوريد القمح بهدف الحفاظ على درجة نقاوة المحصول وكذلك تقليل الفاقد والهدر وجاءت التوصيات على النحو التالي:

توصيات للمزراعين يجب مراعاتها عند حصاد وتوريد القمح

1- استخدام الميكنة الزراعية الحديثة في عمليات الحصاد، حيث تساهم بشكل كبير في تقليل الفاقد من الحصاد.

2- وقف ري القمح عندما يبدأ حامل السنبلة فى تغيير لونه الى اللون الأصفر، حيث يعني هذا الاصفرار توقف انتقال الغذاء الى الحبوب، حيث أن مرحلة النضج التام للمحصول تتلون خلالها جميع أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر، وتكون هي المرحلة الملائمة للحصاد.

3- ضمن علامات نضج المحصول، أن الحبوب تكون صلبة ومتماسكة يصعب تشكيلها بين الأصابع ويسهل انفصال الحبوب عن أغلفتها.

4- عند الحصاد اليدوى للقمح يجب أن يتم الحصاد بعد غروب الشمس أو قبل الشروق حيث تكون هناك نسبة من الرطوبة الجوية تساعد على عدم تساقط وفقد الحبوب أثناء الضم، كما يجب اجراء عملية الدراس فى وقت الظهيرة.

5- يجب العناية بعمليات النقل المزرعي والدراس والتعبئة، بحيث يتم نقل آلات الدراس الى الحقل بجوار القمح المحصود.

6- وضع مفرش بجوار آلة الدراس يجمع عليه القمح ثم يجمع ما سقط على المفرش ويدرس.

7- أن تتم التعبئة فى عبوات سليمة غير ممزقة، كذلك يفضل عدم استخدام العبوات المصنوعة من البلاستيك حيث أنها تؤدى الى رفع درجة حرارة الحبوب وزيادة رطوبه وتصبح بيئة مناسبه لنمو الفطريات

8- عدم التأخير فى عملية الحصاد عن الميعاد المناسب حيث أن التأخير يؤدى الى زيادة نسبة جفاف النباتات وتصبح هشة وسهلة الكسر كما تصبح الحبوب سهلة الانفراط ووصول النباتات الى هذه المرحلة يؤدى لارتفاع نسبة الفقد فى المحصول.

التواصل مع المزارعين لدعمهم من أجل موسم قمح ناجح

وقال رئيس قطاع الارشاد الزراعي إنه في إطار توجيهات وزير الزراعة شهد هذا الموسم تناغم وتكاتف بين قطاع الارشاد الزراعي، والإدارات التابعة له بالمحافظات المختلفة، مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومركز البحوث الزراعية، لضمان نجاح موسم القمح، وتحقيق المزارعين لأعلى إنتاجية ممكنة، اعتمادا على زراعة التقاوي المعتمده وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة.

وأضاف أنه جرت توعية المزارعين منذ بداية الموسم، والتواصل معهم طوال فترة الزراعة، مرورا بعمليات الحصاد وتوريد المحصول وأوضح أنه تم استخدام عدد من الطرق والوسائل التكنولوحية الحديثة لأول مرة لتوعية مزارعي القمح، بإتباع التوصيات الفنية السلمية، والممارسات الجيدة في الزراعة، لضمان وصول تلك التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية، فضلا عن النشرات الارشادية التي تعدها الإدارة المركزية للارشاد الزراعي، والادارة العامة للثقافة الزراعية، إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين، من خلال قناة مصر الزراعية، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وصولا إلى الجمعيات الزراعية، والمراكز الارشادية والتي من خلالها يتم نشرها للمزارعين.