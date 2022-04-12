أسعار القمح تصل إلى أعلى مستوى منذ شهر.. وتوقعات بانخفاض العرض

ارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية، إلى 11.1 دولار للبوشل «27 كيلوجراما»، وهو أعلى مستوى في أربعة أسابيع وأكثر من 30% فوق الأسعار، قبل الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وسط توقعات بانخفاض العرض.

وأعاق نقص هطول الأمطار توقعات الإنتاج في حزام القمح بأمريكا الشمالية، إذ يعاني 69% من مزارع القمح الشتوي من الجفاف، وفي الوقت نفسه، خفضت وزارة الزراعة الأمريكية توقعات المخزون النهائي العالمي بمقدار 3.1 مليون طن إلى 278 مليونًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير، إلى انخفاض الصادرات الأوكرانية، المتوقع أن تصل إلى 18.2 مليون طن، أي نصف شحنات العام الماضي.

توقعات بانخفاض كميات إنتاج القمح الأوكراني

وأشارت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إلى أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح الأوكراني بشكل كبير في عام 2022، مع عدم حصاد 20% على الأقل من المزارع الشتوية، بسبب التدمير المباشر للحرب أو تقييد الوصول أو نقص الموارد أو الموارد اللازمة لحصاد المحصول، ويمكن أن يؤثر الاقتصاد المتدهور ونقص المدخلات الزراعية سلبًا على إنتاج روسيا، علمًا أن كانت روسيا وأوكرانيا معًا، مسئولين عن ما يقرب من 30% من صادرات القمح العالمية قبل الحرب.

تاريخيًا، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.50 دولار للبوشل في مارس 2022، من المتوقع تداول القمح عند 10.92.33 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 12.01 دولار للبوشل في غضون 12 شهرًا.

أكبر الدولة المنتجة للقمح

أكبر منتجي القمح العالميين، هم الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا، وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح تليها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأوكرانيا وأستراليا والأرجنتين، وشكّلت أوكرانيا وروسيا ما يقرب من 30% من صادرات القمح العالمية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.