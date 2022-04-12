انطلاق موسم حصاد القمح في الفيوم.. 208 آلاف فدان والمحصول مبشر (صور)

قال الدكتور ربيع محمد مصطفى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إنّ مساحة الأراضي المزروعة بمحصول القمح هذا العام، بلغت 208 آلاف فدان، بالتقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة، جاء ذلك خلال افتتاحه موسم حصاد القمح 2022، في مركز طامية بناحية كوم أوشيم، على مساحة 60 فدان صنف «مصر1» والمنزرعة بالتسطير، وطرق ري حديث بالتنقيط، بحضور المهندس سيد حرز الله وكيل مديرية التموين بالفيوم، والدكتور خالد سليم مدير فرع الهيئه القومية لسلامة الغذاء بالفيوم.

208 آلاف فدان قمح بالفيوم

أوضح وكيل وزارة الزراعة، في بيان صحفي، أنّ مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، حققت إنجازا كبيرا بجهود مهندسي الزراعة، بما تم تحقيقه من إنتاج للقمح هذا العام، وما وصلت إليه الزراعة، حيث بلغت مساحة محصول القمح هذا العام 208 آلاف فدان، والتقاوي معتمدة من وزارة الزراعة.

النهوض بمحصول القمح والتنمية الزراعية

وأشار مصطفى، إلى أنّ المحافظة تشهد طفرة في التنمية الزراعية، خاصة في محصول القمح هذا العام، مشيدا بالدور الذي ساهم فيه فريق البحث العلمي «الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح»، برئاسة الدكتور أحمد زين العابدين بمركز البحوث الزراعية، قبل بدء الزراعة، وأثناء المراحل المختلفة للزراعة، وصولا إلى عملية الحصاد.

تأخر الحصاد بسبب التغيرات المناخية

أضاف وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنّ التغيرات المناخية تسببت في تأخر موسم الحصاد، لكنها ساعدت على امتلاء السنابل، موضحا أنّ محصول هذا الموسم مبشر بالخير.

وكشف أنّ جميع الإدارات الزراعية بالتعاون مع «البنك الزراعي»، ومديرية التموين، وكل الأجهزة المعنية، تتعاون لإنجاح موسم الحصاد للقمح، لافتا إلى أنّه تم الدفع بلجان من الإرشاد والمكافحة والرش، واكتشاف أي إصابات بالصدأ، ورش المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة.

تجاوب المزارعين مع النصائح والتعليمات

أكد وكيل وزارة الزراعة، على أنّ المزارعين كان لهم دورا بارزا بما أبدوه من تجاوب، والتزام بالنصائح والتعليمات والإرشادات الزراعية المختلفة، وتطبيقهم لجميع الممارسات الزراعية السليمة الموصي بها، حتى الوصول إلى هذا المستوى المتميز من الإنتاج، مشيرا إلى أنه لم يتم استخدام مبيدات، ولم تظهر أي إصابات على الإنتاج.

توفير الآلات والمعدات اللازمة للمزارعين

لفت مصطفى، إلى أنّ المديرية تتبع السياسة العامة للدولة، بالعمل على توفير كل الآلات والمعدات اللازمة للمزارعين، لتسهيل عملية الحصاد والدراس، مُضيفاً أنّ المديرية تعمل على تخفيف الأعباء عن المزارعين، بالتعاون مع الزراعة الآلية، حيث تم توفير آلات «حصاد وتربيط» بسعر مخفض، وهو ما تم تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالاتفاق مع الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، من خلال بدء موسم الحصاد، ودعم المزارعين بتلك الآلات للتيسير عليهم.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس زاينهم عاشور محمد مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة الزراعية بمركز طامية، والمهندس حمدي عبد القوي مدير عام محطات الزراعة الآلية، وفاطمة جاد مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالبحوث الزراعية، والمهندس نصر شعبان مدير الإرشاد الزراعي بطامية.