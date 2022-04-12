«متين» يتدرب على مسابقة الروبوت.. مسلسل في بيتنا روبوت 2 في الحلقة 11

دارت أحداث حلقة مسلسل في بيتنا روبوت 2 في الحلقة 11 حول المسابقة الثانية بين الروبوت متين، والروبوت زومبا ولذيذ، وهي مسابقة لعبة رمي السهام.

الروبوت «متين» يتدرب قبل المسابقة

كشفت أحداث اليوم من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني عن الخدعة التي يتعرض لها المهندس يوسف من قبل المهندس سامح، الذي يقوم بتعليم الروبوت الخاص به «متين» لعبة رمي السهام قبل بدء المسابقة.

لكن متين لا يستطيع التصويب بشكل صحيح، بل إنه يرمي السهم على الأرض قائلا «باد لاك»، فيشعر سامح بالتوتر والقلق.

ويظهر الحكم مكاري والذي يقوم بدوره «سليمان عيد» الذي يسأل سامح عن تطور التدريب والروبوت متين، فيخبره أنه لا يحرز أي تقدم، ومع سؤال متين عن السبب يخبرهم أن «الصورة مبكسلة».

فيسأل الحكم مكارم المهندس سامح عن نوع الكاميرات التي يمتلكها الروبوت متين فيخبره أنها «أغلي كاميرات في مول البستان كله» ويقرر إعطاء الروبوت نظارته.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 على قناة الحياة بعد الإفطار مباشرة، وهو من بطولة مجموعة من النجوم الشباب ومنهم هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.