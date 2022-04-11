الروبوت لذيذ يخطب هدير.. مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، عددًا من الأحداث الكوميدية، ومنها إعلان خطوبة لذيذ وهدير، بعد طلب يوسف.

الروبوت لذيذ يخطب هدير

بدأت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 10، باستكمال المشكلة التي يعاني منها يوسف بسبب تناوله دواء بالخطأ أعطته له زوجته سارة منذ أيام.

وبسبب اضطراب الحالة المزاجية لـ «يوسف»، طلب من الروبوت لذيذ خطوبة السكرتيرة هدير، وبعد تلبيس الدبل شعر يوسف بسعادة بالغة.

وخلال أحداث الحلقة، تتصل سارة بزوجها يوسف وتسأل عن حالته ليخبرها أنه في حفلة «بسيطة» بالشركة لخطوبة هدير ولذيذ وعندما تسأله عن السبب، يخبرها أن «الأوفيس بوي» هادي يحب هدير، وهو يحاول جعلها تتوقف عن التفكير في الزواج عن طريق تلك الخطوبة.

تنفعل سارة وتطلب من يوسف أن يتوقف عن اتخاذ أي قرارات، حتى ينتهي مفعول الدواء ويكون في حالة اتزان.

موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعرض الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت حصريا على شاشة قناة الحياة الفضائية، ويمكن متابعة الحلقة الجديدة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT.