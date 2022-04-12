كابوس مفزع لـ يحيى عز الدين في مسلسل ملف سري الحلقة 11 لـ هاني سلامة

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 11 بانهيار المستشار يحيى عز الدين، الذي يجسد شخصيته الفنان هاني سلامة، حينما استيقظ من النوم بعد كابوس شاهده في منامه، حول مقتل ابنة شقيقته مليكة في حادث سيارة، فما كان منه إلا أن استيقظ واحتضن الطفلة الصغيرة

مسلسل ملف سري الحلقة 11 .. انهيار المستشار يحيي عز الدين

وكشف أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 11، استياء عدد كبير من عائلة المالكي لما فعلته فريدة المالكي، الفنانة دينا مع هارون المالكي، محسن محي الدين، حينما طلبت في مؤتمر صحفي، تقديمها بلاغًا للنائب العام، حول أن هارون هو الذى تسبب في كافة مشاكل عائلة المالكي الأخيرة من قتل شريف المالكي وتسمم واختطاف يوسف المالكي وزوجته.

مسلسل ملف سري الحلقة 11 .. عادل المالكي يهدد هارون

كما حذر عادل المالكي، الفنان نبيل عيسى، هارون المالكي، بأنه يجب أن يعود للعمل مرة أخرى في شركات المالكي، لأنه سيتسبب له في مشاكل عدة إن لم يعد.