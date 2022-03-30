وزير الخارجية: على المجتمع الدولي استئناف الدعم الاقتصادي للسودان

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، فولكر بيرتس الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «UNITAMS».

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة حرص على إطلاع وزير الخارجية على نتائج الجهود الأخيرة في إطار مبادرة الأمم المتحدة لتيسير الحوار في السودان.

وأكد الوزير شكري دعم مصر لكل الجهود الرامية إلى الحفاظ على سلامة واستقرار السودان، مع ضرورة أن تستند تلك الجهود إلى الأولويات والرؤى الوطنية السودانية الخالصة.

وحدة مصير شعبي وادي النيل

وأكد «شكري» أن أمن واستقرار السودان يعتبر جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، أخذاً في الاعتبار العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ووحدة مصير شعبيّ وادي النيل.

وأضاف «حافظ» أن الوزير شكري أكد ضرورة حشد الدعم الدولي لمساندة السودان، خلال المرحلة الدقيقة التي يشهدها حالياً، وكذا أهمية استئناف المجتمع الدولي سريعاً لكل أوجه الدعم الاقتصادي اللازم للسودان، على نحو يُمّكن الشعب السوداني الشقيق من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، كما أكد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة الجهود المصرية الداعمة للسودان في كل المجالات.

مصر تثق في قدرة السودان على تجاوز التحديات

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد الوزير شكري ثقة مصر في قدرة السودان على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة وإعلاء المصلحة الوطنية حفاظاً على تماسك الدولة السودانية ومؤسساتها.