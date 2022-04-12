مسلسل ملف سري الحلقة 11 لـ هاني سلامة .. تفجير مستودعات يوسف المالكي

باشرت النيابة التحقيق مع المستشار يحيي عز الدين الذي يجسده الفنان هاني سلامة خلال أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 11، وذلك لشروعه فى قتل كريم عزيز شخصية الفنان مهند حسني، حيث كان قد أطلق رصاصة للدفاع عن النفس وعن مريم المالكي، شخصية عائشة بن أحمد، وأمر وكيل النيابة احضار مريم المالكي لسماع شهادتها.

ملف سري الحلقة 11.. حازم يرفض أموال شقيقة زوجته

استكملت أحداث ملف سري الحلقة 11، بان حازم شخصية إدوارد رفض فكرة استعانة زوجته شخصية الفنانة دنيا عبد العزيز بفلوس شقيقتها الراحل نور التى قدمتها الفنانة رحمة حسن لشكه فى كون الفلوس من مصادر غير شرعية حيث أن زوجته طلبت من ان يخضعان لعملية من اجل الحمل.

ملف سري الحلقة 11.. يحيي عز الدين يشك فى ليل المصري

كشفت أحداث ملف سري الحلقة 11 فى شك المستشار يحيي عز الدين فى شخصية ليل المصري التى يقدمها الفنان محمد محمود عبد العزيز لكي تكون ورا كل المشاكل التى تحدث فى المسلسل من قتل شريف المالكي واختفاء يوسف المالكي

كما كشفت الحلقة عن اختطاف ليل المصري لسائق الراحلة نور، حيث طلب منه أن يرسل رسالة للمستشار يحيي يخبره فيها بانه مخطوف فى فيلا يوسف المالكي لتختتم الحلقة بانفجار فى مستودعات يوسف المالكي وزوجته فريدة ويكون المتهم فيها هارون.