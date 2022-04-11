سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 11-4-2022 في محلات الصاغة

حظيت المشغولات الذهبية بمختلف أعيرتها باهتمام المواطنين، بعد القفزة الكبيرة في قيمته، وتحديد سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يفضل المواطنون شراءه في مناسباتهم الخاصة، كأعياد الأم وحفلات الخطبة والزواج، التي تكثر عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، حيث إجازة عيد الفطر المبارك.

وتصدر المعدن الأصفر محرك البحث العالمي «جوجل»، وفي هذا الصدد، يقدم «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، بالإضافة لباقي الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1,138 إلى 1,143 جنيه في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجلت قيمة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 11-4-2022 بين 996 إلى 1000 جنيه في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما يباع سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 854 إلى 857 جنيها في المحلات.

سعر الجنيه الذهب

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم، فتراوحت قيمته بين 7,968 إلى 8,000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

واختلفت أسعار الذهب في أسواق المال العالمية بشكل محلوظ، إذ سجل سعر المعدن الأصفر في بداية معاملات اليوم الاثنين داخل الأسواق العالمية، ما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 11 أبريل، نحو 859.03 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ46.86 دولار.

- فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 1.002 جنيه، بما يعادل 54.67 دولار.

- ووصلت قيمة سعر الجنيه الذهب في أسواق المال، نحو 8,018 جنيه، بما يعادل 437.34 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1.145 جنيه، بما يعادل 62.48 دولار.