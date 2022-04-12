مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 11.. يسرا تتهم شيماء سيف بالسرقة

تفاصيل مشوقة شهدها مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 11، التي بدأت بذهاب «ديدي هانم» التي تلعب دورها يسرا، إلى النيابة بصحبة صديقها والمحامي الخاص بها «يحيى» الذي يجسد دوره الفنان نبيل نور الدين؛ لتحرير محضر ضد جيرانها الذين يزعجونها دائمًا، واتهمت أحدهم بمحاولة قتلها في حادث سيارة.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 11

وتوالت أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 11 بتقديم الضابط «علاء» الذي يلعب دوره الفنان هشام عاشور، النصيحة لـ«ديدي» بأنه يجب عليها الذهاب إلى طبيب نفسي، كي تتأكد من سلامة قواها العقلية، وهو ما تسبب في إثارة غضب الأخيرة.

يسرا تطرد شيماء سيف من منزلها

وبسبب ما تعانيه «ديدي» من حالة نفسية سيئة، تشاجرت مع خادمتها «صدفة» التي تلعب دورها شيماء سيف، واتهمتها بسرقة خاتمها الثمين، وعليه طردتها من منزلها، وهو ما أثار غضب الأخيرة، التي قررت الابتعاد عن الأولى نهائيا والتوقف عن خدمتها، لكن «شيرين» التي تجسد شخصيتها غادة عادل، حاولت حل الخلاف بينهما ضمن أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 11.