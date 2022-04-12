سوسن بدر: «اللي شايف إن الفن حرام ميشتغلش فيه».. وهذه حقيقة خطوبتي

حلت سوسن بدر ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية، ورفضت الحديث عن سبب خلعها للحجاب، مؤكدة أنه أمر شخصي ليس لأحد علاقة به.

سوسن بدر تكشف حقيقة خطبتها

وعن خطبتها، قالت إن الصورة المنتشرة لها بفستان أبيض منذ نحو شهر على السوشيال ميديا كانت منذ 4 أو 5 سنوات في حفل تخرج بإحدى الجامعات، وكانت تكرم في الحفل، ولكنها فوجئت بانتشار الصورة منذ نحو شهر ومكتوب عليها أنها خطبتها.

وعن ملامحها الفرعونية ومقارنتها بالفراعنة خاصة مع انتشار أكثر من فوتوسيشن لها وهي بجوار الملكات، قالت سوسن بدر: «ملامحي المصرية الفرعونية من نعمة ربنا عليا وخدمتني خلال مشواري في الفن».

سوسن بدر تكشف عن رأيها في حرمانية الفن

وفيما يتعلق برؤية البعض أن الفن حرام، قالت سوسن بدر: «من يرى أن الفن حرام لا يعمل به وعليه تركه فورا».

وأشارت إلى أن الأعمال التي تعرض عليها في الوقت الحالي أدوار الجدة أو الأم ولا يعرض عليها أدوار إغراء، مؤكدة أنه في الماضي عندما كان يعرض عليها مشاهد إغراء كانت تجلس مع المخرج وترى إذا كانت المشاهد في إطار الدراما أم يمكن الاستغناء عنها.

ولفتت إلى أنها في أكثر من عمل جلست مع المخرج والمؤلف وغيروا عدة مشاهد.