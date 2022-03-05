سوسن بدر: معالجة قضايا الختان والتحرش فنيا تغير نظرة المجتمع للمرأة

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها فخورة بتواجدها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، وتتمنى استمراره في تقديم الأفلام من جميع دول العالم، سواء في مجال إبداع المرأة أو عن قضاياها المختلفة.

فخورة بتكريمي في مهرجان أسوان

أضافت سوسن بدر، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد في تغطية خاصة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السادسة، أن تناول الأفلام التي تهتم بالمرأة للقضايا المهمة، يجعلنا نقف أمام مشكلاتنا، وندركها بشكل جيد، وبالتالي نستطيع إيجاد حلول لها.

وتابعت سوسن بدر، أن قضايا المرأة كثيرة منها مشكلات ختان الإناث والتحرش وعدم المساواة في العمل، والعنف ضد السيدات، موضحة أن معالجة تلك القضايا بشكل موضوعي، يساعد في تغيير نظرة المجتمع والقانون تجاه النساء.

وعبرت عن كامل سعادتها بعد الفوز بجائزة «نفرتيتي السينما المصرية»، خلال مهرجان أسوان لأفلام المرأة، قائلة إنها سعيدة للغاية، وفخورة بتكريمها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وتابعت الفنانة سوسن بدر، أنها لمست الحب من جميع المتواجدين في مهرجان أسوان، موضحة أن التكريم الذي حصلت عليه يكشف أنها قدمت العديد من الأعمال الفنية المهمة في مشوارها الفني.

إنعام محمد علي: عندما يدخل الفن من الباب يهرب الإرهاب للجحور

من جانبها قالت المخرجة إنعام محمد علي، إن المرأة عانت من التقاليد في المجتمع الصعيدي في السابق.

وأضافت إنعام محمد علي في نفس البرنامج أنها سعيدة للغاية خلال تكريمها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وذكرت المخرجة إنعام محمد علي، أن مهرجان أسوان به مبادرة لتعليم أبناء أسوان فن السينما لجميع المراحل السنية.

وتابعت المخرجة إنعام محمد علي: «عندما يدخل الفن من الباب يهرب الإرهاب إلى الشقوق وعبر الجحور»، موضحة أن الإرهاب يركز على الشباب والأطفال الصغار