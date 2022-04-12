مسلسل المشوار الحلقة 11.. محمد رمضان يعمل مع شامل

شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 11 العديد من الأحداث التشويقية، إذ بدأت الحلقة بزيارة زوجة وجيه الشوربجي الذي تقوم بدورها الفنانة كارولين خليل لمكتب محامي وجيه الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد؛ لتخبره أن أتعابه التي طلبها تكون في حسابه البنكي قريبا، كما تطلب منه التعاون معها لحل قضية وجيه.

محمد رمضان يبتعد عن ابنه

وقرر الفنان محمد رمضان إبعاد ابنه رحيم عن الأحداث خوفا عليه بعد اختطاف آدم ابن خالته في الحلقات الماضية؛ إذ تركه بصحبة الكابتن جمال ليدربه على كرة القدم ويقيم في منزله، وأوهمه أنه تشاجر مع ورد وأنهما على وشك الطلاق، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 11.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 11

وذهب ماهر وورد إلى الأستوديو الخاص بشامل وعزة، وطلب ماهر العمل مع شامل الذي وافق بسخرية وأعطاه وظيفة حمل الآلات الموسيقية مع رجاله، كما طلب شامل من ماهر أن تعمل ورد معهم ولكنه رفض ذلك، ما أغضب شامل وحاول معاقبة ماهر على ذلك والإيقاع بينه وبين ورد لتنتهي الحلقة 11 من مسلسل المشوار على ذلك.