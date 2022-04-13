يحظى موعد السحور وأذان الفجر اليوم 12 رمضان في محافظة كفر الشيخ، بأهمية كبيرة لدى سكان المحافظة، حيث تنتشر المساعد التي ترفع الأذان في كل القرى والعزب ومن خلالها يتناول المسلمون السحور ويعرفون موعد الإمساك عن تناول الطعام لصيام يوم جديد من أيام شهر رمضان الفضيل، ويبحث الكثيرون عن الموعد من أجل معرفة موعد بدء الصيام لاختلاف التوقيت بواقع دقيقة أو دقيقتين يوميا.

وحرصا من جريدة الوطن، وموقعها الإلكتروني على تقديم خدماتها المختلفة للقراء وتلبية احتياجاتهم فأنها تقدم موعد السحور وأذان الفجر اليوم 12 رمضان في محافظة كفر الشيخ.

موعد السحور اليوم 12 رمضان في محافظة كفر الشيخ

واعتاد أبناء كفر الشيخ على تناول السحور مبكراً وذلك لإعطاء الفرصة لأنفسهم لتناول الفواكه، حيث يمكن أن يكون موعد السحور اليوم 12 رمضان في محافظة كفر الشيخ، في تمام الساعة الواحدة أي قبل الفجر بـ3 ساعات وحتى رفع الأذان الأول للفجر، حيث يمكنهم الإمساك في هذا التوقيت أو قبل الأذان حينما ينادي المؤذن عن ضرورة الإمساك عن الطعام والاستعداد لأداء صلاة الفجر.

موعد أذان الفجر اليوم 12 رمضان في محافظة كفر الشيخ

بينما يكون موعد أذان الفجر اليوم 12 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وفقا لإمساكية رمضان 2022 بكفر الشيخ، في تمام الساعة 3:59 دقيقة صباحا، بحسب التوقيت المحلي للأقليم، بينما يكون أذان الظهر لدى الساعة 11:57 دقيقة صباحا ،كما يرفع أذان العصر الساعة 3:33 دقيقة، ويكون أذان المغرب والإفطار في تمام الساعة 6:24 دقيقة، ويرفع أذان العشاء في تمام الساعة 7:45 دقيقة مساءً، حيث يمكن للمصلين أداء صلاتي العشاء والتراويح ، حيث يتواجد الأئمة في المساجد قبل رفع الأذان بوقت كاف لإمامة المصلين في الصلاتين.