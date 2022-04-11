موعد السحور وأذان الفجر اليوم 10 رمضان في محافظة كفر الشيخ.. من أهم العبارات البحثية على محرك جوجل، إذ يحرص المسملون على أداء الصلوات في أوقاتها المحددة خلال الشهر الكريم، لما له من أهمية كبرى لدى الصائمين، إذ يمسكون عن الطعام عقب السحور وقبل أذان الفجر، ويبدأون صيام يوم جديد من أيام شهر رمضان الكريم، وتختلف المواعيد من يوم لآخر حسب إمساكية رمضان 2022 بالأقليم.

وتقدم «الوطن»، موعد السحور وأذان الفجر اليوم 10 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

موعد السحور اليوم 10 رمضان في محافظة كفر الشيخ

ووفقا للمعتاد فإن المواطنين بكفر الشيخ يبدأون موعد السحور اليوم 10 رمضان في محافظة كفر الشيخ، بداية من الساعة الواحدة صباحا وحتى الرابعة فجرا، إذ من الممكن أن يتناولون الأطعمة الخفيفة ثم يتناولون بعض المشروبات حتى وقت الإمساك، وينتشر المسحراتي في مدن وقرى المحافظة، إذ يقوم بإيقاظ الصائمين لتناول الطعام قبل موعد السحور والإمساك بوقت كافي.

موعد أذان الفجر اليوم 10 رمضان في محافظة كفر الشيخ

وبحسب إمساكية رمضان 2022 بكفر الشيخ، فإن موعد أذان الفجر اليوم 10 رمضان في محافظة كفر الشيخ، يكون عند الساعة 4:4 صباحا، وحينها يرفع أذان الفجر ويتوقف الصائمون عن تناول الأطعمة، بينما يكون موعد الشروق في الأقليم تمام الساعة 5:35 دقيقة، وفقا للتوقيت المحلي.

بينما يؤذن الظهر في تمام الساعة 11:58 صباحا، فيما يرفع أذان العصر في تمام الساعة 3:33 دقيقة، ويكون الإفطار وأذان المغرب في تمام الساعة 6:22 دقيقة، وتؤذن صلاة العشاء عند الساعة 7:43 دقيقة مساء، وبعدها يؤدي المسلمون صلاة القيام أو التراويح.