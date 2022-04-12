يهتم المواطنون بموعد السحور وأذان الفجر اليوم 11رمضان في محافظة كفر الشيخ، إذ يتناولون السحور ويمسكون عن الطعام مع أذان الفجر لصيام يوم جديد، لذلك تتزايد عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن موعد أذان الفجر إذ يختلف من محافظة لأخرى ببضع دقائق.

وحرصا من «الوطن»، على تلبية احتياجات القراء في مختلف المجالات، لذلك فإنها تقدم موعد السحور وأذان الفجر اليوم 11 رمضان في محافظة كفر الشيخ، عبر موقعها الإلكتروني.

موعد السحور اليوم 11 رمضان في محافظة كفر الشيخ

ويكون موعد السحور اليوم 11 رمضان في محافظة كفر الشيخ، بداية من الساعة الواحدة صباحا أو الواحدة على حسب رغبة الأهالي، وحتى الرابعة فجرا مع موعد أذان الفجر، إذ يمكن للمواطنين تناول الطعام حتى الأذان، وينصح بتناول الأطعمة الخفيفة تجنبا للعطش طوال ساعات الصيام الطويلة التي تمتد لأكثر من 14 ساعة.

موعد أذان الفجر اليوم 11 رمضان في محافظة كفر الشيخ

يكون موعد أذان الفجر اليوم 11 رمضان في محافظة كفر الشيخ، لإمساكية رمضان 2022 بكفر الشيخ، في تمام الساعة 4 ودقيقة واحدة صباحا، إذ يرفع أذان الفجر في المساجد المنتشرة في ربوع المحافظة.

بينما يكون موعد الشروق في الأقليم في تمام الساعة 5:32 دقيقة، ويؤذن الظهر عند الساعة 11:57 دقيقة صباحا.

كما يؤذن أذان العصر في تمام الساعة 3:33 دقيقة.

ويكون أذان المغرب والإفطار في تمام الساعة 6:23 دقيقة.

ويرفع أذان العشاء عند الساعة 7:45 دقيقة مساء.

الالتزام بموعد أذان الفجر اليوم 11 رمضان

ويلتزم الأئمة والمؤذنون بموعد أذان الفجر اليوم 11رمضان في محافظة كفر الشيخ، إذ يتواجدون في المساجد قبل رفع الأذان بوقت كاف، وذلك حرصا منهم على رفع الأذان في موعده.