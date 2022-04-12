الجندي: علماء الأزهر يعانون من تيار سلفي متخلف وآخر علماني متطرف

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه طالب مرارًا وتكرارًا بعمل خطاب ديني وسطي، خاصة أن علماء الأزهر الشريف أصبحوا يعانون بشكل كبير من تيارين مختلفين تمامًا، وهما تيار سلفي متخلف، وتيار علماني متطرف، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التيار السلفي هو مُتخلف في مجمله، إذ لا يعيشون فقه الواقع، بل يعيشون أسرى نصوص قرآنية فقط، ومصابون بحالة من التخلف في الطرح، بينما في الوقت ذاته الخطاب العلماني يظهر أنه متطرف للغاية.

الخطاب العلماني يريد إزالة ومحو التيار الديني الوسطي

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن الخطاب العلماني يريد إزالة ومحو التيار الديني الوسطي، «بقينا نشوف الشيوخ بيتمسح بيهم الأرض في بعض الأعمال الدرامية، يا جماعة إحنا دلوقتي بهذا الشكل في الاتجاه الخاطئ، موضحًا في الوقت ذاته أن الفتن أصبحت مثل كرة الثلج ولها صناعها المهرة، بينما يكمن دور علماء الدين في طرح المفاهيم الصحيحة وشرحها، حتى لا يصبح أشخاص أوصياء على غيرهم، كما تفعل إحدى الجماعات الإرهابية.

القانون يحكم الجميع ولا يوجد شيء اسمه وصاية بحسن نية

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الدينية، إلى أن القانون يحكم الجميع، ولا يوجد شيء اسمه وصاية بحسن نية، فيجب توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الدين الوسطي، بينما الوصاية ممارسة للدين بشكل خاطئ، «الله يكون في عون علماء الأزهر الشريف في تلك الفترة، يعيشون بين تيارين، الأول علماني والآخر سلفي، وكلاهما متطرف، ونعاني الآن من التطرف العلماني وليس السلفي».