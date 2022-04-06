معرض سادس لـ«أهلا رمضان» لتوفير السلع مجاناً بتعليم كفر الشيخ

افتتح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المنفذ السادس من سلسلة معارض «أهلاً رمضان»، في مدرسة «الزهراء» الابتدائية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ضمن مبادرة «حياة كريمة» لأبنائنا الطلاب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ، ووجيهة عبد المعطي عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية.

محافظ كفر الشيخ يشيد بمعارض الإدارات التعليمية

وأشاد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات سابقة، بالمشاركين والقائمين على المعارض التي تم افتتاحها في عدد من المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، موجهاً بعدم تصوير الطلاب المستفيدين من هذه المبادرات.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ إنه تم افتتاح عدد من المعارض بالإدارات التعليمية، تحت شعار «أهلاً رمضان»، والتي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأشاد بها لتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان، ومساعدات للطلاب المنتمين للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية .

المعرض يضم احتياجات شهر رمضان من مواد غذائية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أن المعرض يضم احتياجات شهر رمضان من مواد غذائية، يتم توزيعها على الطلاب الأيتام والأكثر احتياجاً وأسرهم، وفق قاعدة بيانات دقيقة، تتواصل دائماً مع احتياجات الطلاب، مشيراً إلى أن مديرية التعليم لا تألو جهداً في دعم الطلاب الأكثر احتياجاً، والوقوف بجانب كل يتيم أو محتاج.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم افتتاح عدة معارض بإدارات مختلفة، من ذلك معرض بمدرسة «الرافعي»، في قرية «شباس الشهداء»، بإدارة دسوق، وبإدارة غرب كفر الشيخ، وفي إدارة برج البرلس، وعدة معارض بإدارات أخرى، تهدف جميعها إلى مساندة الطلاب من الأيتام وذوي الحاجة.

وأشار إلى أن هذه المعارض تحرص على توفير حياة كريمة للطالب، دون المساس به، كما تحرص جميعها على مساعدة الطلاب بشكل لائق، يحفظ عليهم آدميتهم، ويصون لهم كرامتهم، دون تصوير الطلاب عند منحهم الكراتين والمساعدات.