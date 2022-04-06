أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ: تخفيضات جديدة

تشهد أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، انخفاضا كبيرا عن الأسواق الخارجية، وتصل نسبة التخفيض إلى 30% على بعض السلع، ويشمل المعرض كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية ويستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ويقع المعرض الرئيسي بمنطقة الـ47 في كفر الشيخ.

سعر السكر بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ

وشهدت أسعار السكر بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، انخفاضا بقيمة نصف جنيه، وجرى تخفيض سعر كيلو السكر الأبيض جودة عالية من 10 جنيهات ونصف، إلى 10 جنيهات فقط، ويستمر جناح شركة الدلتا للسكر في تقديم العروض والتخفيضات للمواطنين وذلك للتخفيف عن كاهلهم، بينما يباع كيلو السكر في الأسواق الخارجية بـ14 جنيها، وهناك أنواع مختلفة من السكر داخل المعرض كسكر المكعبات وشكائر السكر التي تزن 50 كيلو جراما، وفقا لما ذكره محمد عطية، أحد مسؤولي جناح الشركة بمعرض أهلا رمضان.

انخفاض سعر الأرز بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ

وأكد المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية لـ«الوطن»، انخفاض سعر الأرز بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، ليباع في المعرض بسعر 10جنيهات للكيلو، وهو أقل بكثير من الخارج حيث وصل سعر كيلو الأرز في الأسواق إلى 14 جنيها، مشيراً إلى أن الأرز المعروض في معرض أهلا رمضان بجودة عالية ومتنوع المصادر.

اللحمة بـ90 جنيها في معرض أهلا رمضان

وأكد عارضون بمعرض أهلا رمضان في كفر الشيخ، انخفاض سعر اللحمة السوداني الحية من 95 جنيها إلى 90 جنيها فقط وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، فضلا عن انخفاض أسعار اللحوم المجمدة والبط والفراج المجمدة داخل المعرض.