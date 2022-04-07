أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ.. المكرونة بـ4 جنيهات

يشهد معرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين بسبب التخفيضات الكبيرة التي يعلن عنها العارضون بشكل يومي تخفيفا عن الأهالي، كما يوفر المعرض السلع الغذائية بأنواعها، فضلا عن التمور وبعض من أنواع الحلوى، كما يوفر الزيوت والصابون والعصائر والشاي.

وحرصا من «الوطن»، على تقديم الخدمات والأسعار التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، نستعرض فيما يلي، أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ الرئيسي، والذي يقع بميدان الـ47 بالعاصمة، بينما تنتشر الشوادر التابعة للغرفة التجارية ومديرية التموين في مختلف المدن.

سعر زيت الطعام بـ معرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ

وانخفض سعر زيت الطعام بشكل كبير في معرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، حيث طرح العارضون عبوتي زيت بسعر 62 جنيها بدلا من 69 جنيها في المحلات والأسواق الخارجية، بفارق 7 جنيهات، وبلغ سعر لتر الزيت 20 جنيها بدلا من 24 جنيها في الأسواق الخارجية، ما شجّع كثيرون لشراء احتياجاتهم من المعرض، بسبب التخفيضات الكبيرة التي وصلت إلى 30%.

أسعار الصابون والمنظفات بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ

وانخفضت أسعار الصابون والمنظفات بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، بشكل كبير، إذ بدأ سعر صابون غسيل الأيدي من جنيهين حتى 6 جنيهات، وبدأ سعر منظف الملابس من 11 حتى 30 جنيها بمختلف أنواعه، كما يختلف سعر الشامبو بحسب حجم العبوات والماركات.

وانخفضت أسعار المكرونة في معرض أهلا رمضان 2022 بكفر الشيخ بشكل كبير، إذ يباع كيس المكرونة بـ4 جنيهات فقط، ويباع كيس المكرونة الاسباجيتي بـ5 جنيهات، بينما يباع كيلو المكرونة الفرط بـ6.5 جنيه.