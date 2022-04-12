4 طرق لتحويل واستقبال الأموال.. «مش محتاج تفتح حساب في البنك»

أقبل الكثيرون خلال السنوات القليلة الماضية، على استخدام الحسابات البنكية لتسهيل التعاملات المالية المختلفة مثل تحويل الأموال ودفع الفواتير المختلفة دون الذهاب إلى مقر الشركات أو البنوك، ولكن هناك فئة كبيرة لا تحب التعامل مع البنوك، ويبحثون عن بدائل لها يستطيعون من خلالها تحويل الأموال واستقبالها.

طرق تحويل واستقبال الأموال

وتحرص «الوطن» بشكل يومي ودائم ومستمر على توفير ما يحتاج إليه المواطنون، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، أفضل بدائل الحسابات البنكية لتحويل واستقبال الأموال، وهي:

1- البريد المصري

يظل البريد المصري من أكثر الوسائل أمانا في تحويل الأموال، كما أنه يوفر للعملاء العديد من المزايا المختلفة، التي من أهمها صعوبة حدوث أي أخطاء أو إرسال الأموال لشخص ما بالخطأ.

2- فودافون كاش

تتيح العديد من شركات الاتصالات فرصة فتح حساب للعملاء لديها حتى يتمكنوا من إرسال واستقبال الأموال عبر تلك الحسابات المختلفة، وتعد فودافون من أكثر الشركات التي أتاحت تلك الخدمة للعملاء، وتتميز بأنها يمكن التعامل بها دون شرط توافر كارت خاص بالعميل ليتم سحب الأموال به، كما أنه يستطيع سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي المتوفرة في الشوارع والطرقات، وحتى يستطيع العميل إنشاء حساب له في فودافون كاش، يجب أن يكون لديه خط خاص بالشركة، ويمكن التوجه لأحد فروع الشركة لإنشاء حساب دون مصاريف.

3- اتصالات كاش

وبعد نجاح فكرة استخدام الحسابات الخاصة بشركات الاتصالات، لجأت الشركات الأخرى إلى تطبيق تلك الفكرة، وأتاحت اتصالات لعملائها فرصة إنشاء حساب مالي يتم إجراء المعاملات من خلاله؛ بشرط أن يكون الراغب في إنشاء الحساب لديه خط خاص بتلك الشركة.

4- أورنج كاش

وتعد محفظة أورنج كاش من أسهل الطرق في إنجاز كل المعاملات المالية في أي وقت ومن أي مكان، مع إمكانية إرسال واستقبال الأموال وشحن رصيد ودفع فواتير الموبايل والإنترنت المنزلي والكهرباء والمياه والغاز، ويشترط على الراغبين في فتح المحفظة أن يكون لديهم خط بالشركة.