مواعيد معرض فيصل الرمضاني للكتاب.. وقيمة الاشتراك

كشفت وزارة الثقافة، مواعيد أبرز معارض الكتاب التي تنظمها الوزارة خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي عقد في الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير.

تفاصيل معرض فيصل للكتاب

وتابع المصدر في تصريحات صحفية، سيجرى إقامة معرض فيصل الرمضاني العاشر للكتاب، والمنعقد خلال الفترة من 11 لـ21 رمضان لسنة 1443 هجري، بأرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بفيصل الطالبية/ الهرم، متابعا: «قيمة اشتراك البرجولة 5 متر× 5 متر، بقيمة إيجارية 12000 جنيه، ويسمح بحد أقصى الاشتراك في البرجولة الواحدة عدد 3 دور نشربقيمة إيجارية لمساحة 9 متر، بقيمة إيجارية 4000 جنيه فقط».

وتأتي معارض الكتاب المحلية بناء على قرارات رئيس الوزراء بإقامة المعارض الثقافية، وفي إطار خطة الهيئة المصرية العامة للكتاب، بإقامة المعارض الإقليمية وذلك لنشر الثقافة في ربوع جمهورية مصر العربية.

معرض داندي مول في مارس المقبل

وأعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، موعد أول معرض محلي للكتاب، إذ تنظم الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين معرض «داندي مول الأول للكتاب» بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، وذلك في 8 مارس المقبل، وتستمر فعالياته حتى 19 مارس 2022.

وأوضحت وزارة الثقافة خلال ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المملكة الأردنية الهاشمية ستحل ضيف شرف الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي ستنطلق في 2023، وذلك بعد استضافة اليونان ضيف شرف الدورة الـ53 من المعرض.

وشهدت الدورة الماضية إقبالا كثيفا من الجمهور على زيارة المعرض، إذ تجاوزت أعداد رواد الدورة أكثر من 2 مليون زائر، خلال أيام المعرض الـ13، والذي أقيم تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».