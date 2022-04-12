أسماء علي: محظوظة بالعمل مع يسرا ونيللي كريم في رمضان

اعتبرت الممثلة الشابة أسماء علي نفسها محظوظة في دراما رمضان الجاري، حيث تشارك في مسلسلي «فاتن أمل حربي» مع النجمة نيللي كريم، و«أحلام سعيدة» مع النجمة يسرا، بحسب بيان صادر عنها اليوم.

أوضحت أسماء، أنها تجسد في «فاتن أمل حربي» شخصية المسئولة عن خطة الرعاية الخاصة بـ«فاتن» نيللي كريم وابنتيها في المركز الخاص بالمرأة التي تتعرض للعنف والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»

مسلسل «فاتن أمل حربي» يتناول قضية حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبدالغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحي، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل، وإنتاج شركة «العدل جروب» للمنتج جمال العدل.

مشاركة أسماء علي في مسلسل «أحلام سعيدة»

من ناحية أخرى، تشارك أسماء في مسلسل «أحلام سعيدة» إذ تجسد شخصية مسئولة المدرسة التي تختبر نور محمود وزوجته قبل الموافقة على التحاق ابنتهما في المدرسة، المسلسل بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامي مغاوري، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، وملك بدوي، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة «العدل جروب» للمنتج جمال العدل.

أحداث مسلسل «أحلام سعيدة»

تدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول «فريدة» يسرا، و«شيرين» غادة عادل، و«ليلى» مي كساب، وهن 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.