الكلاب تكشف الجريمة.. شابان قتلا صديقهما بسبب 1000 جنيه

ساهم نبش الكلاب بمنطقة جبلية بالغردقة، في كشف جريمة قتل شاب على يد صديقيه، اللذين بيتا النية بحسب أوراق إحالته للجنايات، على الغدر به وقتله، والتخلص من جثمانه بسبب 1000 جنيه فقط، أخذها أحد المتهمين من المجني عليه، وعندما طلب منه ردها دخلا في خلافات، وعندها علم المجني عليه بسرقة أحد المتهمين هاتف محمول، فهددهما بالفضيحة إذا لم يسرعا بسداد المبلغ.

انتقام بسبب 1000 جنيه

بينت تحقيقات النيابة، أن المتهمين أعدا خطة الجريمة واستدرحا المجني عليه إلى منطقة جبلية، بزعم أنهما سيقومان بتسليمه نقوده وهي 1000 جنيه، وعندما وصلوا إلى المكان نجح أحدهما في خنق المجني عليه، وساعده صديقه في شل حركته، وأسقطاه أرضا، وتمكنا من قتله ودفن جثمانه في الصحراء واستوليا على هاتفه المحمول، وبعض متعلقاته الشخصية وفرا هاربين، وبعد أيام عثر المارة على جثمان المجني عليه، بعد أن نبشت الكلاب عنه.

قتل مقترن بسرقة المجني عليه

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، وعضوية المستشارين أحمد الفقي وطارق عبد الفتاح، بأمانة سر أشرف جعفر حكمها اليوم في تلك القضية، ضد منفذا الجريمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة، وإخفاء الجثة للهرب من المسائلة القانونية.