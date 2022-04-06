جريمة بشعة في سوهاج.. أب يطلق الرصاص في صدر ابنه دفاعا عن زوجته

شهد مركز المراغة بمحافظة سوهاج جريمة مخزية، إذ تجرد ابن من مشاعر البر لوالديه بالشهر الكريم، ونشبت مشاجرة عنيفة بين الأب ونجله، أدت إلى إطلاق الأول الرصاصة في صدر الثاني، وجرى نقله لمستشفى المراغة المركزي لإسعافه.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مستشفى المراغة المركزي يفيد بوصول خالد.ب، 45 عاما، عامل ومقيم بقرية أولاد إسماعيل بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج إلى المستشفي المركزي مصابا بطلق ناري بالصدرمن الناحية اليسرى.

رفض تقسيم الميراث

وبسؤال الابن اتهم والده، 70عاما، مزارع ومقيم بقرية أولاد إسماعيل بمركز المراغة أيضا بالتعدي عليه، وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين والدته لرغبته فـي تقسيم ميراث والده في حياته، وقد رفض والده ذلك فثار الابن وتشاجر مع والدته لرفضها إقناع والده بذلك.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع، غير مرخص وكذلك عدة طلقات لنفس السلاح دون ترخيص .

الأب يدافع عن زوجته

وبمواجة الأب، اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، إذ فوجئ بابنه البكر يتشاجر مع والدته، إذ طلب منها إقناع الأب بتقسيم الميراث قبل وفاته، وقد رفض الأب ذلك، كما رفضت الأم أيضا التدخل لإقناعه.

وأضاف المتهم أنه حاول الدفاع عن زوجته وتخليصها من بين يدي نجلهما البكر ولكنه تعدى على والدته بالضرب، ولم يستطع الأب إبعاده، فقام بإطلاق الرصاص عليه دفاعا عن زوجته.

جرى التحفظ على السلاح المستخدم والذخيرة، وتحرر محضر بالواقعة.