مواعيد امتحانات النقل في محافظة البحر الأحمر.. تبدأ 7 مايو المقبل

يبحث طلاب وأولياء الأمور في محافظة البحر الأحمر، عن مواعيد امتحانات النقل في مدارس البحر الأحمر للترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022، وذلك للتعليم العام والتعليم الفني والشهادات الابتدائية والإعدادية ومدارس التربية الفكرية، والتي تبدأ في شهر مايو المقبل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، مع الالتزام بالإرشادات المعلنة من وزارة الصحة، حفاظا على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

مواعيد امتحانات النقل في مدراس البحر الأحمر

وتبدأ امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصف الثاني والثالث والخامس للفصل الدراسي الثاني للعام 2022، يوم 7 مايو المقبل، وذلك وفقا لخطة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي في البحر الأحمر

وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني يوم 8 مايو المقبل، وذلك وفقا للخريطة الزمنية لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، فيما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم 10 مايو المقبل.

مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي الثانوي في مدراس البحر الأحمر

كما تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الثاني لعام 2022 يوم 7 مايو المقبل، تحت إشراف هشام منير عبد الغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة مع الالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة والحضور بالكمامة والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي.