انفجار في برشلونة يصيب 4 أشخاص ويؤثر على 8 مباني: «النيران حاصرتنا»

في الساعة 3.50 صباحًا، استيقظ الذين يعيشون في العمارات الواقعة بين شوارع «فالينسيا» و«أفينجودا دي روما» «وكالابريا» و«روكافورت» في برشلونة على انفجار قوي هز منازلهم، إذ بدأ الاحتراق في حانة، لكنه أحدث كرات نارية انتشرت في واجهة المبنى وساحته الداخلية، مما تسبب أيضًا في حرائق صغيرة في الشقق بالعقارات المجاورة.

في المجموع، أثر الحريق على 8 مبان، وتشرح لايا كاردونا، وهي إحدى شهود العيان للحريق وتعيش في المبنى الذي اندلع فيه الحريق، أنه تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى، 3 في مستشفى فال ديبرون أحدهم في حالة خطيرة، وواحد في ساجرات كور، وبالإضافة إلى ذلك، تسبب الحريق أيضًا في إصابات طفيفة لـ 34 شخصًا خرجوا على الفور، بحسب موقع «كاتالان نيوز».

صاحبة الحانة هي المتهم الأول في الحريق

Moments esgarrifants incendi a Barcelona entre carrer valencia i avinguda roma. Explosió i molta flama i fum. Espero que tothom estigui bé…. Molt de vent i propagació ràpida. Bombers treballant-hi ja @324cat pic.twitter.com/7uoimnnFX0 — Robert Diez (@robertdiezjr) April 12, 2022

يوضح السكان أيضا أنهم أبلغوا الشرطة عن صاحبة الحانة، التي أصيبت بشكل كبير بسبب الحريق وتظل تحت الملاحظة الأمنية حاليا، في وقت سابق، حيث كانت تستأجر المبنى لمدة 4 أو 5 أشهر وهددت بحرقها أكثر من مرة، وقرر الضباط أن الحانة ليست في حالة جيدة للفتح وأعلنوا أنهم سينبهون الخدمات الاجتماعية وإدارة الصحة بذلك.

وأكد نائب رئيس بلدية برشلونة لشؤون الأمن، ألبرت باتلي، أنه كانت هناك شكاوى هاتفية ضد صاحبة الحانة بسبب الإزعاج، إذ تحدث الجيران أيضًا عن الصراخ وغيرها من الممارسات الوقحة، ويعمل المحققون على تحديد سبب الانفجار القوي.

إجلاء 22 ساكنًا بسبب آثار الحريق

كل شيء يشير إلى حالة إحراق متعمد، لكن لم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن، ويقول فيكتور مولينيت، الذي كان رئيس الإطفاء وشارك في إخماد الحريق، إن الحريق بدأ في البار، حيث وقع الانفجار، ويوضح مولينيت أن الانفجار تسبب في حرائق عدة في نفس المبنى وفي شقق في العمارات المجاورة.

على الرغم من أن الانفجار أثر على 8 مبان وأخليت كلها، إلا أن 2 فقط من المباني تضررت بشكل كبير، هما «كارير فالنسيا 73» و«أفينجودا دي روما 90».

في البداية، تم إجلاء 16 ساكنًا بسبب الأضرار التي لحقت بالعمارات، ولا يتوقع أن يعودوا قريبا، ويقول مولينيت إن مدخل هذا المبنى الذي يجاور البار تُرك به أضرار هيكلية، وفي حالة العقار الثاني الواقع خلفه، اضطر 6 جيران إلى مغادرة منازلهم بعد أن تضرروا بشكل كبير من النيران.