انفجار في محطة غاز الفلوجة بالعراق.. وأنباء عن 7 إصابات

أفادت وكالة الأنباء العراقية بوقوع إصابات بانفجار في محطة الغاز في الفلوجة، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

فيما أوضحت قناة «العربية» بإصابة 7 بحريق في محطة الغاز في الفلوجة، منوهة بأن طواقم الإطفاء تسيطر على حريق محطة غاز الفلوجة بشكل كبير.

التحقيقات الأولية تستبعد العمل الإرهابي

ونوهت بأن التحقيقات الأولية لا تشير إلى عمل إرهابي في حريق محطة غاز الفلوجة، لافتا إلى أن الأمن العراقي فرض طوقا أمنيا حول محطة غاز الفلوجة.