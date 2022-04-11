«حياة كريمة» تتكفل بديون 40 أسرة في الجيزة وتكرّم صيدليا

خطوة جديدة في طريق الخير الذي تتبناه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لرفع العبء عن المواطن المصري والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وصلت إلى إحدى الصيدليات بقرية «سقيل» في مركز أوسيم بمحافظة الجيزة.

وسأل الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة» المذاع على فضائية «DMC»، مدير الصيدلية عن الديون المستحقة على المتأخرين في سدادها مقابل ثمن الأدوية.

ورد مدير الصيدلية قائلا: «معظم الناس بتاخد الدواء بالآجل، واللى كان بياخد علبة بقى ياخد شريط عشان الديون كترت، وعندي ديون على الناس من 2019، ودي خسارة مالية كبيرة علينا، بس الناس بتيجي تعبانة ولو مخدوش العلاج هيموتوا فبنصرف لهم العلاج ولما ربنا يسهل يسدوا».

سداد ديون 40 أسرة من غير القادرين

وقدمت مبادرة «حياة كريمة» مبلغا ماليا لسد ديون 40 أسرة من غير القادرين على دفع تكاليف الأدوية، والمساعدة في العلاج الشهري للعديد من الأسر غير القادرة، كما منح البرنامج ميدالية أبطال حياة كريمة للصيدلي؛ تشجيعا وتقديرا لدوره في تخفيف العبء عن الناس.

بشرة خير لغير القادرين

واتصل مقدم برنامج حياة كريمة، بعدد من الأسر وزف إليهم خبر سداد ديونهم، الذين تلقوه بفرحة غير متوقعة وسعادة بالغة.