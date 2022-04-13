الاختيار 3.. تسريب جديد لـ مرسي يهدد فيه قياديا بالحزب الوطني

استعرض مسلسل «الاختيار 3»، في حلقته اليوم الذي يعرض على شاشة «أون»، تسريبا لمحمد مرسي العياط، أثناء حديثه مع خيرت الشاطر، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، تحدث فيه عن تهديده لقيادي بالحزب الوطني إذ قال له «هنحاصرك بـ 30 ألف في ساعتين»، إذ قال مرسي خلال التسريب: «إحنا كان عندنا بعض المعلومات، كنا نخش على صاحب الحكاية، نقوله اتعدل وإلا...».

محمد مرسي: هنحاصرك بـ 30 ألف في ساعتين

وأضاف «مرسي»، خلال التسريب الذي عرض خلال مسلسل الاختيار 3، في حلقة اليوم، «يعني أنا فاكر إن اسمه ايه ده بتاع الحزب الوطني ده، اسمه محمد رجب، أنا عرفت أنه هو كان قاعد بيرتب وجايبلي 3000 واحد وقاعد معاهم في مقر الحزب بتاعهم في الجيزة مش عارف فين، وأنا عارفه، روحت متصل بيه بالتليفون، قولت له يا محمد يا رجب لم نفسك أحسن، انت لو فكرت تجمع 3000 واحد هنحاصرك بـ 30 ألف في ساعتين، وانت والـ 3000 هتروحوا في 60 داهية».

رجالتنا الأبطال نجحت إنها تخلص العملية بدون خسائر

كما استعرض المسلسل، في حلقة اليوم، نجاح الأجهزة الأمنية في السيطرة على الكونتنر الذي كان مُحملا بالأسلحة والذي دخل الميناء وتم تخبئته في إحدى المزارع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، دون أي خسائر في صفوف الأمن، فضلًا عن مقتل كل العناصر الإرهابية المتواجدة في تلك المزرعة، إذ إن النجاح جاء بعد أن نجح الفنان أحمد عز في زرع كاميرا مراقبة داخل الكونتنر وبهذه الكاميرا أصبحت كل تحركات الجماعة الإرهابية واضحة أمام أعين الأجهزة الأمنية.