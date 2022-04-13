رحمة أحمد تكشف عمن رشحها لـ«الكبير»: تلقيت عروضا لأعمال فنية كثيرة

أكدت الفنانة رحمة أحمد، التي أدت دور «مربوحة»، ضمن أحداث الجزء السادس من مسلسل «الكبير»، أنها تتمنى استكمال نفس الدور خلال الأجزاء المقبلة للمسلسل، مؤكدة أن الشخصية تحمل مفاجآت كثيرة خلال الحلقات المقبلة.

أحمد أمين هو الذي رشحها للكبير

وكشفت رحمة أحمد، خلال لقائها مع المذيعة فاطمة مصطفى عبر أثير راديو 9090، عمن رشحها للمشاركة في الجزء السادس من مسلسل الكبير، مشيرة إلى أن الفنان أحمد أمين هو الذي رشحها ودائمًا ما كان يدعمها: «إنسان عظيم بصراحة ومهما قولت في حقه مش هقدر أوفيه أبدًا وعلى فكرة هو من الأسباب الرئيسية لعملي في الكبير لأنه كان يدعمني ولما عرف إنهم محتاجين حد كان بيرشحني وأنا بحبه جدًا».

وأثنت «رحمة»، على الفنان أحمد أمين، الذي شاركت معه في مسرحية أمين وشركاه، مؤكدة أنها تلجأ إليه باستمرار وتسمع لرأيه ولم يتأخر عليها أبدًا في النصح والمشورة، معتبرة أنه من «شطارة»، أحمد أمين وأحمد مكي يحرصوا على إظهار المواهب الجديدة.

لم تتفق على أعمال فنية جديدة

وكشفت الفنانة رحمة أنها تلقت عددا من العروض للمشاركة في أعمال فنية جديدة مؤكدة أنها لم توافق على أي عمل فني حتى الأن، معربة عن أمنيتها بالعمل مع حنان مطاوع ونيللي كريم، كما كانت تتمنى العمل مع الفنان الراحل فؤاد المهندس معتبرة أنه قدوتها في الكوميديا، موجهة رسالة لجمهورها قائلة: «شكرًا إنكم اديتوني الحافز والطاقة الإيجابية إني أكمل».