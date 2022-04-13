رحمة أحمد تكشف كواليس «مربوحة»: أنا خريجة علوم.. «الفن مكنش في دماغي»

في أول لقاء لها، كشفت الفنانة رحمة أحمد، كواليس آدائها لدور «مربوحة»، ضمن أحداث الجزء السادس من مسلسل «الكبير»، مشيرة إلى أن الفن لم يكن في اهتماماتها، وأنها التحقت بكلية العلوم وحصلت على البكالوريوس، وأن بداياتها الفنية كانت من مسرح الجامعة.

مسرح كلية العلوم كان البداية الفنية

أوضحت رحمة أحمد، خلال لقائها مع المذيعة فاطمة مصطفى عبر أثير الراديو 9090، أن مسرح كلية العلوم شهد بداياتها الفنية، ثم شاركت في مسرحية أمين وشركاه مع الفنان أحمد أمين، حتى جرى ترشيحها للمشاركة في الكبير بدور «مربوحة»، بعدما شاهدها الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي، في أحد العروض الفنية.

وأضافت: «أنا خريجة كلية العلوم، ومكنش خالص التمثيل في دماغي، دخلت مسرح الكلية وحبيت قوي الموضوع، كملت مسرح واتخرجت 2017، اشتغلت بشهادتي بكالوريوس العلوم، اشتغلت مسرح وجات لي فرصة أمين وشركاه، ودي كانت أول حاجة حقيقية أعملها، بعد كده جالي الكبير».

بداية ترشيحها لمسلسل الكبير

أكدت رحمة أحمد، أن حضور مكي ومخرج «الكبير» لعرض مسرحي لها، كان سبب ترشيحها لدور مربوحة: «المخرج أحمد الجندي والفنان أحمد مكي، حضروا عرض مسرحي لمسرحية ديفاجو التي شاركت فيها وعرفت بحضورهم العرض، قبل بداية العرض بدقايق».

وأبدت إعجابها الكبير بالفنان أحمد مكي، مؤكدة أنها من جمهوره ومحبيه، «أنا من فانز أحمد مكي ومن جمهوره» لافتة إلى أنها قالت له «إني أقف قصادك دي حاجة كبيرة قوي».

وكشفت رحمة أحمد، عن رد فعلها في أول تصوير مع أحمد مكي، «اتبسطت وكنت قلقانة وخايفة شوية، لأن التجربة كبيرة وجديدة في نفس الوقت، وطبيعي أكون قلقانة جدا».