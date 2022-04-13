رحمة أحمد: «متوقعتش رد فعل الجمهور وكنت بدعي ربنا يديني على قد تعبي»

علقت الفنانة رحمة أحمد، مقارنة دورها «مربوحة»، ضمن أحداث الجزء السادس من مسلسل «الكبير»، بدور «هدية» الذي قدمته الفنانة دنيا سمير غانم، خلال الأجزاء الماضية قائلة: «أنا بحب دنيا سمير غانم، وفعلا من عشاقها وبحبها جدا، وبقول لمكي أنا مبسوطة قوي أني اشتغلت معاك في الكبير، لأني بحب كل اللي في الكبير، فزاع وهجرس والحاجات دي بالنسبة لي كانت واو».

أوضحت رحمة أحمد، خلال لقائها مع المذيعة فاطمة مصطفى عبر أثير الراديو 9090، أن شخصية مربوحة تمت معالجتها من البداية، لتكون شخصية جديدة في المسلسل وليست استكمال لشخصية هدية مضيفة: «متعالج في البداية انها تبقى كاركتر جديد دخيل على الكبير شقيانة ولها مهام متعددة».

متوقعتش أي حاجة من الجمهور

أكدت رحمة أحمد انها تفاجئت برد فعل الجمهور حول أدائها وأنها لم تكن تتوقع ذلك: «أنا اتبسطت قوي، ومتوقعتش أي حاجة ومتوقعتش، ولا حلو ولا وحش وكنت بسيبها على الله وكنت بدعي ربنا يديني على قد تعبي لاني تعبت، واشتغلت على ده والحمد لله، ربنا كرمني ومفيش أي حاجة حصلت غير انه كرم من ربنا سبحانه وتعالى، ومفيش أي حاجة تانية».

وحكت رحمة أحمد عن رد فعلها أثناء التصوير، مشيرة إلى أنها ضحكت بشدة في مشاهد الفرح والمشاهد التي بعدها: «عندي صعوبة أني اتحكم في نفسي وأنا بضحك»، مضيفة: «ريأكشن مكي كان مميت، وهو فظيع وذكي وبيعرف يقفش اللي قدامه ويطلع الضحك منه».