رحمة أحمد تكشف عن أهم مكالمة تلقتها بعد أدائها دور «مربوحة»

أكدت الفنانة رحمة أحمد، التي أدت دور «مربوحة»، ضمن أحداث الجزء السادس من مسلسل «الكبير»، أنها لا تحب وضع «المكياج» على وجهها مطلقًا: «مهنة زي التمثيل بتحتاج دايما إن ريأكشناتك تكون واضحة، والحاجات دي ساعات بتدوب، وبتخلي ريأكشن معين يسيح مع الحاجات دي وفي نفس الوقت أنا مبحبهاش»، مؤكدة أنها «مش مهتمة بيها قوي».

أهم مكالمة كانت من جوزي

كشفت رحمة أحمد، خلال لقائها مع المذيعة فاطمة مصطفى عبر أثير الراديو 9090، عن أهم مكالمة تلقتها بعد أول ظهور لها بدور مربوحة، «أهم مكالمة من جوزي لأنه مش هنا، شغال في دبي، وكنت مبسوطة قوي أنه اتفرج على الحلقة وعجبته، دي كانت أهم مكالمة بالنسبة لي، وكنت مستنية ريأكشن منه حقيقي، مكالمته بسطتني قوي حقيقي»، لافتة إلى أنها تلقت مكالمات من بعض نجوم الفن، وقرأت اشادات بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

أعربت رحمة أحمد عن قلقها من آداء مشهد اعتداء أبناء الكبير «جوني والعترة» عليها بواسطة «المقالب»، لافتة إلى أن دوبلير قام بهذا المشهد، نظرًا لانها لم تكن تتحملها.