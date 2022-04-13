شهد مسلسل المشوار خلال الحلقات الماضية العديد من الأحداث، خاصة بعد تورط محمد رمضان في قضية الآثار الخاصة بـ«وجيه الشوربجي»، وهربه المستمر هو وزوجته، وانتهاء الحلقة الماضية بعمله في الأفراح الشعبية برفقة «شامل» و«عزة» صديقة «ورد» وتجسد دورها دينا الشربيني، كما يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 12 والقنوات الناقلة له.

مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 12 والقنوات الناقلة

وفي السطور التالية، نستعرض لكم مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 12 والقنوات الناقلة، كما يلي:

تعرض الحلقة على شاشة قناة DMC الساعة الثامنة مساءً

أما على شاشة قناة DMC دراما، تعرض الحلقة الساعة 11:15مساءً

وفيما يخص إعادة مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 12 والقنوات الناقلة تأتي كما يلي:

- يعاد عرض الحلقة على شاشة قناة DMC الساعة الثانية صباحًا، والساعة 1:45 مساءًا.

بينما يعاد عرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما الساعة 4:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا.

أبطال مسلسل المشوار

يضم مسلسل المشوار عدد كبير من الفنانين، وهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد صفوت، ندى موسى، أحمد كمال، أحمد مجدي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإشراف عام على الإخراج محمد ياسين.