3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بشقة سكنية في إمبابة

نشب منذ قليل، حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة إمبابة، بمحافظة الجيزة، وتمكّنت قوات الحماية المدنية بالمحافظة من السيطرة على الحريق، وذلك دون وقوع أي خسائر بشرية واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

لا خسائر بشرية

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عدد من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة إمبابة، ويحاول عدد من الأهالي السيطرة على الحريق وإخماده ولكن دون جدوى.

بعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، لمكان الحريق مدعومة بعدد 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وعدد من سيارات الإسعاف في حالة وجود مصابين أو اختناقات نتيجة الحريق.

عد فرض كردون أمني حول مكان الحريق

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، لمحاصرته ومنع امتداده للشقق السكنية المجاورة وخلال وقت وجيز تم السيطرة على الحريق وإخماده، وسط استحسان من الأهالي وثناء لرجال الحماية المدنية.

تمّ تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق.