التحريات: ماس كهربائي وراء حريق محزن الأخشاب في طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، من إخماد حريق نشب داخل مخزن للأخشاب، في شارع توت عنخ آمون، التابع لدائرة قسم شرطة ثان طنطا، ما أسفر عنه تصاعد كثيف للدخان، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.

اندلاع حريق في مخزن أخشاب

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل مخزن للأخشاب في شارع توت عنخ آمون، بدائرة قسم ثان طنطا، وتصاعد كثيف للدخان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان طنطا، وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية بواسطة سيارتين من إخماد الحريق ومحاصرة النيران قبل امتدادها إلى باقي المخزن والشقق السكنية، كما انتقل فريق من شركة الغاز وتم غلق محابس الغاز الطبيعي عن المنطقة.

ماس كهربائي وراء الحريق

وتبين من التحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا أن النيران ألتهمت معظم محتويات المخزن، وعدم وجود إصابات أو خسائر بشرية، وأن السبب وراء الحريق هو حدوث ماس كهربائي.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت سرعة تحريات المباحث ومعرفة أسباب الحريق، وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات من قبل خبراء المعمل الجنائي.