مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 12 والقنوات الناقلة، هو السؤال الذي يبحث عنه العديد من المتابعين للعمل الفني الذي يُعرض خلال الموسم الرمضاني 2022، وبطولة الفنان طارق لطفي ومي عز الدين ورياض الخولي وفتحي عبدالوهاب وعبد العزيز مخيون.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 12 والقنوات الناقلة له

وإجابة على ما يبحث عنه المشاهدون، بشأن مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 12 والقنوات الناقلة له، سيكون اليوم الأربعاء على قناة الحياة، في تمام الساعة 10:30 مساءً، وحلقة الإعادة ستكون في تمام الساعة 2:15 صباحًا يوميا.

وبعد الإشارة إلى مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 12 والقنوات الناقلة له، تعرض «الوطن» في هذا التقرير ملخصًا لأحداث الحلقة السابقة من المسلسل، إذ بدأت الحلقة الماضية بطلب «مليحة» وتجسد دورها عايدة فهمي من «العجمي» كبير الجزيرة، الذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي، البحث عن قاتل حفيدتها، نظرا لأن واقعة القتل التي حدثت هي المرة الأولى التي تقع في الجزيرة.

زواج «هلالة» من «العجمي»

وفي أحداث الحلقة الماضية من جزيرة غمام، انفصل «خلدون» الذي يجسد دوره الفنان طارق لطفي عن «العايقة» التي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين، بسبب رغبة أحد كِبار القرية في الزواج منها، وتزوجت «هلالة» التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر من «عجمي» كبير الجزيرة.