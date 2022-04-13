سينتيا خليفة: مسلسل دايما عامر رجعني لأيام المدرسة

تشارك الفنانة سينتيا خليفة في مسلسل دايما عامر، الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي، ويتناول العمل مشاكل التعليم والمدارس وعلاقات الطلاب بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين وبعضهم البعض، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم.

وكشفت الفنانة سينتيا خليفة عن الصعوبات التي واجهتها في مسلسل دايما عامر، وقالت خلال بث مباشر مع «الوطن»، إنها كانت تتخيل أن العمل كوميدي، ولكنها تفاجأت أن التحضير للشخصية غاية في الصعوبة، لأنها احتاجت إلى الرجوع لأيام المدرسة، خصوصًا أنها منذ فترة كبيرة، بعدت عن حياة المدارس والطلاب، واكتشفت أنه حدث تغيرًا كبيرًا في المدارس مقارنة بالفترة التي قضتها في مدرستها.

سينتيا خليفة تكشف عن ردود فعل الجمهور

وأضافت أنها استقبلت ردود فعل من طلاب مصريين ومرضى بهاق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يكشفون لها عن أزماتهم ومشاكل مدارسهم، والتنمر الذي يتعرضون له، وأن بعض المدرسين يقومون بالبعد عنهم، وليس احتواههم.

وفي سياق آخر تحدثت سينتيا خليفة عن بلدها لبنان قائلة: «إحنا بتعرض للظلم، ومعملناش حاجة علشان يحصل فينا كده، بقالنا 30 سنة على نفس النظام، وصلنا إلى أن في بيوت مفهاش كهرباء ومياه، ومفيش أدوية يعني لو حد تعب ممكن يموت علشان مفيش علاج، ومفيش بنزين، ومحدش في العالم بيتكلم عن لبنان، أتمني النظر لنا».

أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل «دايما عامر» بطولة مصطفي شعبان، لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، سماء إبراهيم، أحمد الشامي، كريم عفيفي، محمد ثروت، سام عادل، لمي كتكت، شروق الشريف.