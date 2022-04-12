سينتيا خليفة: دربوني على اليوجا في دايما عامر.. واستفدت من نصائح لبلبة

تشارك الفنانة سينتيا خليفة في مسلسل «دايما عامر»، الذي يعرض داخل السباق الرمضاني الحالي، بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبد الله، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج مجدي الهواري.

وكشفت الفنانة سينتيا خليفة خلال ظهورها في لايف مع «الوطن»، عن استعدادها لتقديم شخصية مدربة اليوجا، حيث قالت إنها كانت تمارس رياضة اليوجا منذ فترة كبيرة، ولكنها كانت تحتاج لمعرفة تفاصيل أكثرعن الشخصية، وتحدثت مع المخرج مجدي الهواري، وقام بتوفير بعض الأشخاص لتدريبها على بعض الحركات الجسدية للشخصية، حتى تمكنت من الظهور بالشكل اللائق.

سبب موافقة سينتيا خليفة على دايما عامر

وعن أسباب موافقتها على المشاركة في العمل، قالت سينتيا خليفة إنه كان من المهم المشاركة في الموسم الثاني علي التوالي في دراما رمضان بمصر، وذلك بعد نجاحها في العام الماضي في أكثر من عمل، وإنها عندما قرأت السيناريو شعرت بالسعادة، وتحمست أكثر، لأن الفكرة جديدة ومختلفة والشخصيات تلعب أدوارا مختلفة، وكانت تريد أن يراها الجمهور المصري في لوك جديد.

وأضافت أن المسلسل يضم نخبة من النجوم من أبرزهم مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبد الله، لمى كتكت، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، والمخرج الكبير مجدي الهواري، لذا هي سعيدة بالعمل معهم، وتتمني أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

سينتيا خليفة: كواليس العمل كانت تحفة

واستطردت سينتيا خليفة: «كواليس العمل كانت تحفة ومرحة، وأتذكر في يوم كان بنتنقل من مكان إلى آخر وحرصت لبلبة على مجاورتي وأشادت بموهبتي، وقدمت العديد من النصائح التي اكتسبت من خلالها خبرة ومعلومات كثيرة، وكنا أسرة واحدة في اللوكيشن، وخايفين علي شغلنا وكل واحد كان حريص على تقديم أفضل مالديه».