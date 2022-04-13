محافظ جنوب سيناء: وصول سيارة البريد المتنقل لرأس النقب استجابة للأهالي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة استمرار تنمية سيناء، تنفيذا لمخطط التعمير الذي أطلق عام 2016، مشيرا إلى أن قرية رأس النقب جرى ضمها إلى محافظة جنوب سيناء بدلا من شمال سيناء بقرار رئاسي في أكتوبر من عام 2021.

أوضح «فودة» في تصريح لـ«الوطن»، أنه قام بزيارة إلى قرية رأس النقب التابعة إلى مدينة طابا الشهر الماضي مرتين، واستمع إلى مطالب الأهالي البالغ عددهم قرابة 1500 مواطن، مشيرا إلى أن القرية تحتاج للمزيد من الخدمات وأعمال البنية الأساسية، وجرى الاتفاق مع الأهالي من قبيلة الحيوات بتنفيذ المطالب بشكل تدريجي، خاصة أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بهذه البقعة الغالية.

وصول سيارة البريد المتنقل

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه أجرى اتصالا مع الدكتور شريف محمد فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، بشأن تشغيل مكتب البريد المتوقف بقرية رأس النقب منذ 10 سنوات، ووافق رئيس الهيئة على إرسال سيارة متنقلة لتقديم خدمات البريد المصري لأهالي النقب، حيث يتكبد المواطنون معاناة من أجل صرف مساعدة تكافل وكرامة، ويضطرون للسفر من أجل صرف المعاش.

وأضاف المحافظ أن السيارة تحركت بالفعل إلى قرية رأس النقب وجاري البحث عن مكان لوضعها لضمان جودة شبكة الإنترنت وتأمين السيارة، وكلف المحافظ رئيس مدينة طابا بتوفير مكان مؤمن للسيارة.

مطالب أهالي رأس النقب

وقال اللواء خالد فودة إنه وعد أهالي قرية رأس النقب بتحقيق مطالبهم تدريجيا، خاصة أنه جرى وضع القرية ضمن المرحلة الثانية من برنامج حياة كريمة، مشيرا إلى أنه جرى تحقيق المطالب الخمسة الأولى لسكان قرية النقب، هي إنشاء 120 بيتا بدويا وجرى وضع حجر الأساس الخاص بالمشروع في احتفالات العيد القومي للمحافظة الشهر الماضي، وإرسال سيارة البريد المتنقلة للقرية لحين إنشاء مكتب بريد، والتجهيز لحفر بئر مياه بالقرية لأن القرية تعاني من نقص المياه، وتشغيل الوحدة الصحية بالقرية، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، وأرسال العديد من المساعدات المتنوعة.